Податкова міліція Києва забезпечила 1,382 млрд. грн. надходжень до бюджету

Податкова міліція столиці в січні-вересні 2011 року забезпечила надходження до бюджету на суму 1,382 млрд. грн. Під час розслідування кримінальних справ, забезпечено погашення завданих державним інтересам збитків у сумі 192 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ) у м. Києві.

Співробітники органів столичної податкової міліції за 9 місяців ц.р. виявли більше 560 злочинів у сфері оподаткування, з них - 543 тяжких та особливо тяжких.

Податківці у січні-вересні 2011 року вилучили товарно-матеріальних цінностей на загальну суму понад 106 млн. грн. в тому числі: лікеро-горілчаних виробів - 9,34 млн. грн., тютюнових виробів - 1,415 млн. грн., спирту - 968 тис. грн., іншого майна - 95,25 млн. грн.

Припинили діяльність 10 підпільних цехів з виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв.

Крім того, з початку року податківці виявили 66 фіктивних фірм та 13 «конвертаційних центрів». Серед виявлених злочинів переважають махінації в сфері ПДВ. Зокрема, встановлено 162 факти подачі незаконних заявок на відшкодування з бюджету ПДВ на загальну суму 983 млн. грн.