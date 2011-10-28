Україна зміцнюватиме демократію для пришвидшення інтеграції в ЄС

Варшава. Українська влада зміцнюватиме демократію для прискорення інтеграції в Європейський Союз.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це йдеться у спільній заяві Ради національній безпеці і оборони України та Бюро національної безпеки Польщі, яку підписали у Варшаві керівники відомств Раїса БОГАТИРЬОВА і Станіслав КОЗЕЙ.

"(Сторони) підтвердили, що планують продовжити зусилля для прискорення європейської інтеграції України, у тому числі завершення переговорів про асоціацію з Євросоюзом, імплементацію плану дій у сфері лібералізації візового режиму для України і поглиблення стосунків у рамках Загальної закордонної політики і безпеки ЄС", - сказано у заяві за результатами переговорів Р. БОГАТИРЬОВОЇ і С. КОЗЕЯ.

"Сторони визнали, що послідовне зміцнення стандартів демократичної держави є невід'ємною частиною європейської інтеграції", - зазначено в документі.

Р. БОГАТИРЬОВА обговорила з С. КОЗЕЄМ питання глобальної і регіональної безпеки, у тому числі в Центральній і Східній Європі, і польсько-українську співпрацю у цій сфері.

Вони також обговорили проект створення польсько-українсько-литовської миротворчої бригади, співпрацю оборонних підприємств України і Польщі та питання енергетичної безпеки, зокрема, проект ЄАНТК і видобуток сланцевого газу.

Р. БОГАТИРЬОВА і С. КОЗЕЙ підписали план співпраці двох відомств на 2012-2013 роки.

Р.БОГАТИРЬОВА також провела зустрічі з віце-прем'єр-міністром Польщі Вальдемаром ПАВЛЯКОМ і міністром оборони Томашем СЕМОНЯКОМ.