Долар на міжбанку подешевшав

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0080/8,0130, до 12:00 звузився спред 8,0085/8,0115. До закриття торгів цінові рівні знизилися 8,0040/8,0080 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився 0,2673/78, до 12:00 ціни виросли 0,2690/93. До закриття торгів ціни відкотилися до рівня 0,2683/87. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 29,8650 (- 0,2826).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4135/1,4200. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,3385/11,3475, до 12:00 ціни пішли вгору 11,3525/11,3605. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH знизилися 11,3395/11,3495.