Ріст ВВП за 9 місяців за попередніми розрахунками становить 5,3%

Ріст ВВП за січень-вересень 2011 року за попередніми підрахунками складає 5,3%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі, посилаючись на інформацію першого заступника міністра економрозвитку Вадима КОПИЛОВА.

За 9 місяців 2011 року загальний об'єм кредитних ресурсів, повідомив В. КОПИЛОВ, наданих банками в економіку України, збільшився на 9,3%, або на 67,6 млрд. грн., склавши 791,6 млрд. грн.

За його словами, відновлення кредитування сприяло росту ділової активності.

За 9 місяців з початку року збільшення виробництва вітчизняної продукції в агропромисловому комплексі складає 13,7%, збільшення обсягів промислового виробництва склало 8,6%, а прибуток підприємств виріс на 30,9% і склав 65 млрд. грн.

Ріст прибутків сприяв активізації інвестиційної діяльності - інвестиції в основний капітал збільшилися на 15,9%, підкреслив В. КОПИЛОВ.

Крім того, він зазначив, що за 9 місяців поточного року індекс споживчих цін збільшився лише на 4,2% (за відповідний період 2010 року - 7,4%, у 2009 році - 9,1%, у 2008 році - 16,1%).

При цьому, у січні-серпні середньомісячна заробітна плата штатного працівника виросла на 18,1% (порівняно з січнем-серпнем 2010 року) і складала 2550 грн.

Ріст реальної середньомісячної заробітної плати складав 7,7%, мінімальна заробітна плата підвищена на 8,4%.