«Правекс-Банк» у січні-вересні скоротив збиток у 6,6 разу

АКБ "Правекс-банк" (Київ) у січні-вересні 2011 року скоротив збиток проти показника аналогічного періоду 2010 року в 6,6 разу - до 22,146 млн. грн.

Про це йдеться у повідомленні банку, оприлюдненому в газеті "Голос України" №202 від 28 жовтня.

Згідно з повідомленням, активи банку за вказаний період збільшилися на 4% і на 1 жовтня 2011 року склали 5,85 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - на 2,3%, до 5,16 млрд. грн., зобов'язання зменшилися на 1,6%, до 4,686 млрд. грн.

Статутний капітал банку за звітний період виріс на 3,5% - до 937,28 млн. грн., власний капітал збільшився на 35% - до 1,168 млрд. грн.

Довідка УНІАН. АКБ "Правекс-банк" створений у 1992 році.

Intesa Sanpaolo володіє 100% акцій "Правекс-банку".