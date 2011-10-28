«VAB Банк» підтримує ініціативу депутатів щодо проведення перевірки в установі

"VAB Банк" підтримує ініціативу народних депутатів України Олександра ЄДІНА і Євгенія ЦАРЬКОВА щодо проведення перевірки фінансової установи.

Про це УНІАН повідомила прес-служба банку.

Зазначають, що раніше депутати заявили про необхідність провести аудит "VAB Банку".

У банку заявили, що у разі створення спеціальної комісії у Верховній Раді з розслідування обставин, які склалися у банку у зв'язку із зловживаннями попереднього керівництва, а також за запитом правоохоронних органів, "VAB Банк" готовий надати будь-яку необхідну для такого розслідування інформацію.

У банку здивовані емоційними заявами депутатів щодо необхідності вжиття заходів до нового власника банку, оскільки озвучені ними ж припущення про схеми виведення коштів з фінустанови безпосередньо стосуються діяльності колишнього власника. "VAB Банк" підтримує заклики депутатів притягнути його до відповідальності за здійснені правопорушення і вітає намір Олександра ЄДІНА подати відповідні запити в Генеральну прокуратуру, МВС, ДПСУ і Національний банк.

"VAB Банк" також повідомляє, що поки не отримував запрошення від Комітету ВР з питань фінансів, банківській діяльності, податкової і митної політики взяти участь в розгляді інформації про банк на найближчому засіданні. При цьому зазначено, що банк готовий надати усю необхідну інформацію на запит Комітету і особисто його членові Євгенію ЦАРЬКОВУ, включаючи дані про незаконне використання механізмів рефінансування від НБУ.

За ініціативою нового власника "VAB Банку" вже проведено комплексний внутрішній аудит операцій, які здійснювалися в період перебування на чолі установи колишнього власника. Якщо, за попередніми оцінками, схеми з видачею коштів пов'язаним особам коштували фінустанові понад 1 млрд. грн., то за уточненими результатами аудиту виявилось, що ця цифра була занижена щонайменше удвічі.

Документальні підтвердження виявлених зловживань зараз оформляють для передачі в Національний банк, Генеральну прокуратуру і Службу безпеки України. "VAB Банк" вже звернувся до регулятора і правоохоронних органів з проханням звернути увагу на зловживання попереднього власника. Крім того, банк просить ці органи звернути увагу і на вплив інформаційного поля навколо процедури повернення кредитної заборгованості попереднього власника (її зараз здійснюють юридичний департамент банку і юристи нового власника) на фінансову систему країни в цілому.

Крім того, "VAB Банк" офіційно заявляє, що інформаційне протистояння навколо боргів одного з недоброчесних клієнтів не впливає на фінансову стабільність усієї установи. Робота проходить в штатному режимі. Банк вповні виконує усі нормативи НБУ щодо адекватності капіталу і ліквідності, що є запорукою упевненості вкладників в нормальній роботі установи.

Зокрема, норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) на 1 жовтня 2011 р. складав 16,02% за норми не менше 10%, норматив миттєвої ліквідності (Н4) - 59,19% за норми не менше 20%, норматив поточної ліквідності (Н5) - 64,65% за норми не менше 40%, норматив короткострокової ліквідності (Н6) - 72,68% за нормативного значення не менше 60%.

Довідка УНІАН. "VAB Банк" на фінансовому ринку України працює з 1992 року. З жовтня 2006 року входить до універсальної фінансової групи VAB Group.

Активи банку на 1 липня 2011 року склали 7,737 млрд. грн., зобов'язання - 7,065 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 6,343 млрд. грн., власний капітал - 671,498 млн. грн., статутний капітал - 1 млрд. 248,6 млн. грн.

"VAB Банк" у I півріччі 2011 року скоротив чистий збиток на 22,6% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 158,278 млн. грн.