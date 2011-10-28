Четвертий квартал буде складним для українського валютного ринку - експерт

Четвертий квартал цього року буде складним періодом для валютного ринку і Національного банку України, який, як і раніше, намагається протистояти зовнішнім шокам, продаючи золотовалютні резерви.

Так прокоментувала інформацію про збільшення дефіциту поточного рахунку України у вересні головний економіст Dragon Capital Олена БЄЛАН.

"У жовтні почалося зниження цін на сталь і зовнішній попит був слабким, що означає подальше скорочення експорту сталі, який становить 35% в загальному об'ємі українського товарного експорту", - сказала економіст. За її словами, зниження експорту сталі буде частково компенсоване збільшенням продажів зерна внаслідок відміни експортних мит. Проте, за словами О.БЄЛАН, об'єми імпорту залишаться високими через підвищення ціни газу і сезонного росту об'єму закупівель для проведення опалювального сезону. "Таким чином, ми не бачимо чинників, які могли б істотно поліпшити стан балансу поточного рахунку у четвертому кварталі 2011 р. окрім як домовленість з Росією про зниження цін на газ.» - зазначила О.Бєлан. У той же час, за її словами, за фактично закритого доступу на зовнішні ринки капіталу, відплив боргового капіталу продовжиться, хоча буде незначним. "Об'єми купівлі готівкової інвалюти населенням також повинні скоротитися порівняно з 1,8 млрд. дол. у вересні, але ми очікуємо, що відтік валюти через цей канал все одно буде істотним", - зазначила економіст.

Нагадаємо, дефіцит поточного рахунку України склав у вересні 1 млрд. дол., збільшившись з 957 млн. дол. у серпні і склавши за 9 місяців 2011 р. 5,5 млрд. дол. (порівняно з 0,5 млрд. дол. за цей же період минулого року).