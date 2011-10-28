Мінекономрозвитку пояснило, коли почнуть штрафувати інтернет-продавців без офісів

Суб'єкти інтернет-торгівлі, які працють без офісних приміщень, отримуватимуть штрафні санкції вже через 6 місяців після набуття чинності закону про внутрішню торгівлю.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі, посилаючись на заяву директора департаменту розвитку торгівлі Мінекономрозвитку Ігоря ГАРБАРУКА.

"У разі порушення цих вимог вже через шість місяців після публікації Закону ті суб'єкти господарювання, які здійснюють дистанційну торгівлю і не мають офісного приміщення, можуть бути оштрафовані", - заявив І.ГАРБАРУК.

При цьому він зазначив, що йдеться лише про офісні приміщення. Складські ж приміщення, якими повинні користуватися суб'єкти інтернет-торгівлі, можуть не належати їм, а бути в оренді.

"Ми розуміємо, що суб'єкти ведення господарства, які здійснюють торгівлю через інтернет, не обов'язково повинні мати свої складські приміщення, оскільки вони можуть співпрацювати з іншими підприємствами, у яких є складські приміщення для зберігання товарів" - підкреслив він.

Крім того, згідно з положеннями законопроекту, суб'єкти господарювання у сфері дистанційної торгівлі, сказав І.ГАРБАРУК, зобов'язані надавати покупцям інформацію про своє найменування, місцезнаходження, відомості про державну реєстрацію, наявності патенту або ліцензії, товари і умови договору купівлі-продажу шляхом її розміщення в каталогах, буклетах, проспектах, інформаційних мережах, зокрема, в Інтернеті.

"При цьому ніяких обмежень щодо товарів для дистанційної торгівлі проект не передбачає", - підкреслив представник Мінекономрозвитку.

В цілому, за його словами, реалізація Закону дозволить забезпечити цінову стабільність на ринку соціально значимих товарів, підвищити якість торгового обслуговування споживачів, збільшити в Україні кількість торгових площ до рівня Європейських (650 кв.м. на 1 тис. осіб).

Нагадаємо, що 12 жовтня Кабінет міністрів схвалив проект Закону "Про внутрішню торгівлю" для передачі його на розгляд Верховною Радою.