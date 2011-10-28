Євразійський банк розвитку очікує від України листа-заявку

Астана. Євразійський банк розвитку (ЄАБР) чекає від уряду України листа-заявки на участь як в капіталі банку, так і в Антикризовому фонді ЄврАзЕс, коштами якого керує ЄАБР.

Про це заявив журналістам голова правління ЄАБР Ігор ФІНОГЕНОВ під час Фестивалю "Євразійського банку розвитку", який проходить сьогодні в Астані (Казахстан).

"Ми чекаємо листа. Я не бачу ніяких перешкод з нашого боку, щоб прийняти Україну в учасники банку і фонду", - сказав він.

Щодо розміру вкладу, який Україна може зробити, банкір зазначив, що це справа України, але він повинен співвідноситися з розміром її економіки.

"Мені здається, що вклад має бути гідним, на рівні десятків мільйонів доларів", - сказав він.

За словами І.ФІНОГЕНОВА, ЄАБР вже надав Києву список з близько 20 проектів на загальну суму близько 2 млрд. дол., які банк може прийняти до вивчення на предмет фінансування.

Голова правління конкретизував, що в першу чергу йдеться про проекти, пов'язані з суднобудуванням, авіабудуванням і логістикою продуктів сільськогосподарського виробництва.

Довідка УНІАН: Євразійський банк розвитку є міжнародною фінансовою організацією, яку заснували Росія і Казахстан у січні 2006 року з метою сприяння розвитку ринкової економіки держав-учасників, їх стійкого економічного зростання і розширення взаємних торговельно-економічних зв'язків. Статутний капітал ЄАБР перевищує 1,5 млрд. доларів США. Держави-учасники Банку - Російська Федерація, Республіка Казахстан, Республіка Білорусь, Республіка Таджикистан, Республіка Вірменія і Киргизька Республіка.