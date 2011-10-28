Держфінінспекція забезпечила повернення 7,8 млрд. грн. державних коштів

З початку року органи державної контрольно-ревізійної служби (ДКРС) (на сьогодні реорганізована в Державну фінансову інспекцію) забезпечили відшкодування і повернення незаконно використаних і недоотриманих державних коштів на загальну суму більш як 7,8 млрд. грн.

Про це сказано в повідомленні Держфініспекції.

Згідно з повідомленням, основну частину цієї суми становить відшкодування збитків, одержаних в результаті порушень законодавства, виявлених в попередні роки (6,7 млрд. грн).

За словами голови держфінінспекції Петра АНДРЕЄВА, сума відшкодованих за звітний період збитків більше ніж учетверо перевищує загальну суму відшкодувань за весь минулий рік.

Серед прикладів найбільших усунених порушень - порушення в ПАТ «Родовід банк» (на 3,5 млрд. грн.); у АБ «Укргазбанк» (майже на 364 млн. грн.); порушення, допущені при використанні бюджетних коштів, виділених на ліквідацію наслідків повені в липні 2008 року в Західній Україні (на 410 млн. грн.).

За результатами проведених контрольних заходів органи ДКРС застосували фінансові санкції до порушників фінансово-бюджетної дисципліни: в 1393 випадках припинено бюджетні асигнування, в 4951 - зупинено операції з бюджетними коштами, 1327 розпорядникам зменшено бюджетні призначення/асигнування на загальну суму понад 59,8 млн. грн.

Довідка УНІАН. У 2010 році в результаті роботи ДКРС було відшкодовано близько 1,8 млрд. грн. втрат державних ресурсів.