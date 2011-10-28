Угода про ЗВТ у рамках СНД наблизила Україну до вступу до Митного союзу — Тігіпко

20:08, 28 жовтня 2011
Фінанси
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Підписання Україною угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) у рамках СНД значно наблизило Україну до вступу до Митного союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні під час інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы» висловив віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики України Сергій ТІГІПКО.

«Якщо ми говоримо про зону вільної торгівлі (в рамках СНД - УНІАН), то це набагато наближає нас (до Митного Союзу - УНІАН)», - сказав він.

За словами С.ТІГІПКА, ратифікація угоди буде позитивним кроком для України. «Ми одержимо зону вільної торгівлі в рамках країн СНД із невеликою кількістю виключень, на жаль, які все одно ще залишилися», - наголосив він.

Також віце-прем`єр відзначив, що переговори з ЄС проходять нормально, Україна підготувала необхідні зміни свого законодавства і до кінця року буде готова підписати угоду про асоціацію. «Але є там проблема. У цій угоді немає чітких заяв з боку ЄС про те, що Україна буде членом ЄС. Це викликає у нас тривогу, тому що, зробивши крок, ми не бачимо кінцевого шляху», - сказав С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2011 року під час засідання глав урядів країн СНД у Санкт-Петербурзі було заявлено про створення зони вільної торговки в рамках Співдружності.

Угоду про ЗВТ підписали Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Таджикистан, Молдова і Киргизстан. Не підписали угоду Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан.

20 жовтня Україна і Європейський Союз узгодили основні параметри торгової частини Угоди про асоціацію. За словами комісара ЄС з питань торгівлі Карела Де ГУХТА, це дозволить завершити технічні переговори щодо угоди про асоціацію, включаючи зону вільної торгівлі, до кінця року.

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