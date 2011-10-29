П’ятницький: ЗВТ з ЄС закриє питання входження України в будь-який інший союз

Уповноважений Кабінету міністрів України з питань європейської інтеграції Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ вважає, що створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом закриє питання входження України в будь-який інший союз

Про це він сказав в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня. Україна».

"Уявімо, що ми вже п`ять років все це імплементуємо. Я думаю, що в цьому разі питання про входження в будь-який інший союз уже навіть не порушуватиметься, оскільки процес стане незворотним. Адже ми перейдемо на цілком інші правила, згаявши на їх адаптацію час і серйозні ресурси. Тому дуже хочеться, щоб ця угода відбулася", - заявив В.П’ЯТНИЦЬКИЙ.

Він зазначив, що угода про ЗВТ з Євросоюзом, враховуючи глибину і масштабність документа, фактично носитиме інтеграційний характер.

"В економіці вона, справді, цілком інтеграційна. Настільки, наскільки ми зможемо адаптуватися до системи правил Євросоюзу. Чим глибше ми адаптуємося, тим більше інтеграційною вона буде", - сказав В.П’ЯТНИЦЬКИЙ.

"Коли ж ми говоримо про нашу угоду про вільну торгівлю з ЄС, то там є розділи, які в документі СНД взагалі не передбачені, приміром, "Стабільний розвиток". Це і соціальні питання, і адаптація екологічних стандартів, на що в угодах про вільну торгівлю старого типу ніхто ніколи не зертав уваги. Сучасні ж угоди без цього неможливі, оскільки торгівля і виробництво впливають на довкілля", - повідомив В.П’ЯТНИЦЬКИЙ.

Порівнюючи угоду про вільну торгівлю з ЄС і СНД, В.П’ЯТНИЦЬКИЙ зазначив, що перша є «цивілізаційною», а друга «рамковою».

«Хочеться вірити, що в угоду СНД, якщо, звісно, вона запрацює, ми привноситимемо європейську філософію", - підкреслив він.