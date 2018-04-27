Влада «рулить» економікою комуністичними методами?

Незважаючи на усі прагнення влади показати у якнайкращому світлі усі свої реформаторські досягнення як в економічній, так і політичній сферах, реалії українського життя свідчать про інше. Особливо це стосується амбітних планів на майбутній рік, який, як стверджують верхи, стане справжнім проривом. От тільки куди.

До прикладу, бюджет на 2012 рік, який Верховна Рада прийняла у першому читанні. Він розрахований на таких макропоказниках: ріст ВВП - 5%, номінальний ВВП - 1,505 трлн. грн., інфляція - 7,9%, індекс цін виробників - 9,4%. Крім того, тут треба допрацювати проект основної бухгалтерії країни і у перших числах листопада подати на розгляд у Верховну Раду.

Питання, наскільки реалістичний бюджет, залишається відкритим. Причому, не один рік. Правдолюбство влади ми можемо оцінити тільки за заявами ззовні, зокрема, рейтингових агентств. Так, Fitch Ratings прогнозує сповільнення росту валового внутрішнього продукту України у 2012 р. до 4%. Ріст ВВП у поточному році очікують на рівні 4,7% (держбюджет на 2011 рік був розрахований, виходячи з росту ВВП на рівні 4,5%, інфляція - 8,9%). Fitch прогнозує середньорічну інфляцію в Україні у 2011 році на рівні 9,5%, у 2012 році - 9%. За оцінками Fitch, середньорічний курс гривні у 2011 році складе 8,1 грн./дол., у 2012 р. - 8,3 грн./дол. (під час підготовки проекту державного бюджету на 2012 рік використовували розрахунковий курс на рівні 8,1 грн. за 1 долар).

На перший погляд розбіжності видаються незначними, якщо не враховувати той факт, що на справді це мільярдні суми.

Сам же президент планку розбіжностей піднімає ще вище. За словами Віктора Януковича, у 2012 році ріст ВВП складе 6%. Він вважає, що досягти такого показника можна, якщо "дуже серйозно працювати над розвитком країни". "Треба дуже серйозно працювати і на внутрішніх, і на зовнішніх ринках. Ми маємо бути конкурентоздатними. Чим вище буде рейтинг нашої країни, тим більше буде до неї довіри", - говорить глава держави.

Що ж, як просувається така робота, особливо в плані підвищення іміджу, можна судити з останніх подій на шляху євроінтеграції, особливо з урахуванням перспективи членства в ЄС.

До речі, ще у вересні міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor`s підтвердило кредитний рейтинг України у зобов`язаннях в іноземній валюті і знизило - у національній.

Рівень рейтингів України, як сказано у повідомленні агентства, обмежений інфляцією, яка стійко перевищує 10%, нестабільними і високими пенсійними витратами, політичними обмеженнями проведення бюджетної консолідації і значним боргом фінансового сектора з великою часткою проблемних кредитів.

"Наша оцінка ризику переведення і конвертації валюти прирівняна до довгострокового рейтингу у зобов`язаннях в іноземній валюті, оскільки відображає нашу думку про те, що ймовірність обмеження урядом доступу до обміну валюти, необхідної українським несуверенним позичальникам для обслуговування і погашення боргу, еквівалентна ймовірності суверенного дефолту у зобов`язаннях в іноземній валюті. У минулому уряд України використовував обмеження на доступ до обміну іноземної валюти як інструмент своєї політики і може, на наш погляд, у рамках песимістичного сценарію використовувати подібні обмеження ще ширше" - сказано у повідомленні агентства.

Але тут прогноз підтвердився. В Україні прогресує політика мінімізації доларизації економіки (у т.ч. нововведення обмінних операцій). І якщо нам підносять її як просування вітчизняних виробників, то агентство абсолютно чітко говорить - іншого виходу для утримання курсу при владі немає.

Ще один з варіантів з`ясувати, що ж насправді відбувається у країні - опитування і соцдослідження. Так, компанії GfK Ukraine оприлюднила у середині жовтня дані, які свідчать, що споживчі настрої українців погіршали.

Згідно з опитуванням, вересневе значення індексу споживчих настроїв (ІСН) склало 74,7 пункта, що на 6,7 пункту менше, ніж у серпні.

Падіння споживчих настроїв відбулося, у першу чергу, за рахунок погіршення економічних очікувань. Одночасно були зафіксовані такі ключові тенденції: найбільше падіння зафіксоване щодо індексу економічних очікувань, насамперед "щодо очікування розвитку країни у найближчі п`ять років і схильності до великих покупок".

У Києві і на сході країни очікування щодо найближчих п`яти років гірші, ніж щодо найближчого року. Найбільше погіршення очікувань сталося серед активних громадян середнього віку (31-45 років) з доходом вище середнього, які живуть в містах з населенням понад 500 тис. осіб. У регіональному розрізі найбільше падіння ІСН у Києві, на півдні і сході. У той же час у західній Україні уперше за тривалий час ІСН став найбільшим серед усіх регіонів.

"Побоювання щодо повторення фінансової кризи за умов низької довіри до влади спричинили погіршення споживчих настроїв навіть за мов хорошого урожаю та істотного рості ВВП. Такі настрої можуть найбільш негативно позначитися на ринках товарів тривалого користування, а також на готовності підприємців до інвестування", - вважають аналітики GfK Ukraine.

Директор економічних програм Центру імені Разумкова Василь Юрчишин вважає, що в Україні у найближчому майбутньому за високого показника росту валового внутрішнього продукту, низької офіційної інфляції і виконанню прибуткової частини бюджету спостерігатиметься зниження життєвого рівня.

За його словами, це відбуватиметься унаслідок невідповідності реального і офіційного рівня інфляції. Саме це є "тим джерелом, через яке наповнюється і ВВП, і бюджет".

Свою позицію В. Юрчишин пояснив тим, що реальна інфляція сьогодні набагато вища, ніж офіційна. У свою чергу це дає можливість говорити про ріст номінального ВВП, що є основою для збільшення надходжень до бюджету.

"Високий номінальний ВВП, низький рівень офіційної інфляції, низький дефлятор - це високий реальний ВВП. Це дасть можливість владі говорити про те, що у нас небачене економічне зростання. Більше того, це підтверджуватиметься надходженнями до бюджету, який наповнюватиметься номінальними гривнями, але при цьому реальна вартість цих гривень істотно знижуватиметься, - сказав В. Ючишин. - Ми маємо величезні ножиці: з одного боку, неначе усе добре, номінально усе виконується, але реальний життєвий рівень знижуватиметься".

А кінця математичним іграм влади, на жаль, не видно. Що доводять слова голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету Валерія Баранова (фракція Народної партії) - проект держбюджету на 2012 рік знову є бюджетом "проїдання".

"90 відсотків - це зарплата лікарів, учителів, оплата енергоносіїв і утримання апарату управління. На розвиток щось виділяють, тільки коли будують серйозні об`єкти в Києві або для Євро" - сказав голова комітету.

За його переконанням, "проект бюджету на 2012-ій - результат 20-річного базікання і популізму".

"Треба змінити усю систему. Марення - комуністичними методами керувати ринковою економікою. Потрібна адміністративно-територіальна реформа, щоб організувати ефективну структуру держави, без зайвих ланок", - підкреслив він.

До речі, глава Партії регіонів, прем`єр-міністр Микола Азаров в інтерв`ю російській радіостанції "Ехо Москви", відповідаючи на питання, чи не перетворюється Партія регіонів в партію, схожу на Єдину Росію або КПРС, сказав: "Та ні, напевно, ні". Напевно?..

Нана Чорна (УНІАН)