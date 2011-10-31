Держрезерв відкидає звинувачення у непрозорості проведення тендерів
Голова державного агентства з резерву України Олексій ЛЕЛЮК відкидає всі звинувачення на адресу відомства у проведення непрозорих тендерних закупівель.
Про це він заявив в інтерв`ю 5-му каналу в суботу.
"Для мене цілком очевидно, що це намагання дискредитації. Тендери та все, що ми тут робимо, ми намагаємося робити максимально відкрито", - сказав чиновник.
О.ЛЕЛЮК запевнив, що вся відповідна інформація про тендери оприлюднюється в ЗМІ заздалегідь.
"Ми витримуємо всі законодавчі норми, які сьогодні існують, і ми діємо у повній відповідності з законами", - зауважив він.
Голова Держкомрезерву висловив припущення, що це відомство, вочевидь, "наступило комусь на хвіст" в процесі наведення порядку в цій системі.
"Наведення порядку не викликає схвалення у тих, хто звик в мутній воді щось виловлювати. Це означає, що ми на вірному шляху. Ми не будемо цю роботу припиняти", - наголосив чиновник.