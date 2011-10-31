Скарбниця ФРН через технічну помилку «збагатилася» на 55 мільярдів євро
Скарбниця ФРН стала багатшою на 55,5 мільярда євро через бухгалтерську помилку, якої припустилися раніше. Про це повідомило німецьке міністерство фінансів, яке визнало, що борг країни насправді є меншим майже на 3 відсотки ВВП.
Як передає Німецька хвиля, помилка у 55,5 мільярдів виникла під час переказу грошей до так званого «поганого банку» FMS Wertmanagement у процесі одержавлення збанкрутілого банку Hypo Real Estate.
Таким чином загальний обсяг німецького державного боргу зменшується з 83,7% до 81,1% від ВВП країни, підсумовує міністерство фінансів Німеччини.
Однак навіть такий зменшений показник є завеликим. Відповідно до маастрихтського договору, максимально дозволений рівень боргу для країни – 60 відсотків у співвідношенні до ВВП.
«Незважаючи на причини цієї корекції, які ще треба з`ясовувати, німецький уряд вітає будь-яке скорочення державного боргу», - йдеться в заяві фінансового відомства.
Для порівняння: сума, якої німецька скарбниця недорахувалася внаслідок помилки, є майже вдвічі більшою, ніж обсяг сукупного нового боргу Німеччини за цей рік. 2010 року було помилково переказано 24,5 мільярдів євро, 2011-го – 31 мільярд, повідомляють у мінфіні.
Опозиція вимагає від міністра фінансів якнайшвидшого з`ясування обставин безпрецедентної помилки.
«Це не та сума, яку швабська домогосподарка кладе до коробки від печива та забуває», - зауважив представник фракції СДПН Томас ОППЕРМАНН, наголосивши, що не помітити 55 з половиною мільярдів – абсолютно безвідповідально.