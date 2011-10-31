Долар росте на фоні валютної інтервенції Японії

На світових торгах у понеділок, 31 жовтня, курс долара росте по відношенню до ієни після того, як Японія провела інтервенцію на валютному ринку, щоб збити курс нацвалюти.

Так, курс американської валюти до японської ієни вже піднявся до 79,31 ієни за долар з 75,83 ієни за долар у п'ятницю. При цьому у понеділок раніше в ході торгів долар досягав рекордно низької позначки на ринках Тихоокеанського регіону - 75,32 ієн, опустившись нижче рівня післявоєнної Японії.

Євро подешевшав до 1,3996 долара за євро з 1,4150 долара за євро на закритті торгів у п'ятницю. Курс долара до кошика шести валют країн - основних торгових партнерів США виріс на 1,53% - до 76,24 пункту, передає Bloomberg.

Уряд і Центробанк Японії у понеділок провели інтервенцію на валютному ринку, щоб збити рекордно високий курс ієни по відношенню до долара. При цьому конкретні об'єми вливань не називають.

Два попередні валютні вливання Японія провела у березні, після стихійного лиха 11 березня, і в серпні поточного року. Березнева інтервенція була проведена спільно з банками західних країн. У серпні Японія провела інтервенцію, самостійно вливши в ринок 4 трильйонів ієн (близько 52 мільярдів доларів).