У Білорусі від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами знизилося на 32%

Мінськ. У Білорусі за 9 місяців поточного року негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 4040,3 млн. дол., що на 31,8% менше, ніж за аналогічний період минулого року (5927,9 млн. дол.).

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це повідомляє Національний статистичний комітет Білорусі.

При цьому у вересні зафіксовано негативне сальдо у розмірі 115,8 млн. дол. проти позитивного у 393,3 млн. дол. в серпні і 149,5 млн. дол. у липні.

Загальний обсяг зовнішньої торгівлі товарами за 9 місяців 2011 року склав 63 млрд. 168,1 млн. дол., збільшившись на 53,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Експорт товарів виріс на 68% і склав 29 млрд. 563,9 млн. дол., імпорт збільшився на 42,8% до 33 млрд. 604,2 млн. дол.

Із загального об'єму експорту постачання в країни СНД склали 14 млрд. 536,2 млн. дол., збільшившись на 49,4% порівняно з січнем-вереснем 2010 року. Експорт в країни поза СНД збільшився в 1,9 разу - до 15027,7 млн. дол.

У загальному об'ємі імпорту постачання з країн СНД склали 20 млрд. 143,3 млн. дол., збільшившись на 43,5%. З країн поза СНД Білорусь збільшила імпорт на 41,8% до 13 млрд. 460,9 млн. дол.

Негативне сальдо в торгівлі Білорусі з країнами СНД склало 5 млрд. 607,1 млн. дол. (проти 4 млрд. 309,2 млн. дол. у січні-вересні 2010 року). У торгівлі з країнами поза СНД сформувалося позитивне сальдо у розмірі 1 млрд. 566,8 млн. дол. (проти 1 млрд. 618,7 млн. дол. негативного в січні-вересні минулого року).