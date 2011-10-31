S&P, Moody's та Fitch підтвердили вищий рейтинг Єврофонду стабільності

Три провідних американських рейтингових агентства - Standard & Poor's, Moody's і Fitch - підтвердили вищий рейтинг Європейського фонду фінансової стабільності (EFSF) на рівні AAA, повідомляє Deutsche Welle.

Як сказано у заявах агентств, приймаючи це рішення, вони врахували той факт, що 18 жовтня набула чинності домовленість про збільшення об'єму EFSF до €440 млрд під гарантії на суму €780 млрд. Раніше цього тижня країни зони євро на екстреному саміті у Брюсселі домовилися де-факто довести об'єм EFSF до €1 трлн.

Також у суботу глава Європейського фонду фінансової стабільності (EFSF) Клаус Реглинг, який перебуває в Пекіні з метою переконати Китай інвестувати в стабфонд, заявив, що EFSF може випускати боргові облігації у будь-якій валюті і навіть в юанях.

Реглинг зазначив, що Китай вже купував облігації EFSF, але відмовився уточнити, у якому об'ємі. Глава стабфонду закликав не чекати яких-небудь конкретних результатів від його візиту, підкресливши, що мова у цьому випадку йде лише про «консультації на ранній стадії», передає «Газета.Ru».