У Тернопільській області платникам податків повернули 67,8 млн. грн. ПДВ

У Тернопільської області за січень-вересень 2011 року платникам податків відшкодовано 67,8 млн. грн. ПДВ, що складає 66% від заявленого.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі обласної Державної податкової служби, з них 28,3 млн. грн. відшкодовано грошовими коштами на рахунки у банках, 39,5 млн. грн. - на рахунок погашення платежів з ПДВ.

У цілому ж, згідно з податковою звітністю щодо ПДВ, поданою в податкові органи області в січні-вересні 2011 року, суб'єкти господарської діяльності Тернопільщини заявили бюджетне відшкодування ПДВ на суму 102,8 млн. грн.

За результатами проведених перевірок працівники податкових інспекцій повернули бюджетне відшкодування ПДВ на суму 19,7 млн. грн., у тому числі 6,1 млн. грн. в деклараціях із заявою до відшкодування на розрахунковий рахунок і 13,7 млн. грн. в деклараціях із заявленими сумами на рахунки майбутніх платежів.

Право на автоматичне відшкодування податку на додану вартість цього року отримало одне з товариств Тернопільщини, якому за деклараціями за квітень-серпень 2011 року відшкодовано 179,2 тис. грн.