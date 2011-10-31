Торги на міжбанку сьогодні відкрилися котируваннями 8,0040-8,0090 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань - 8,0040/8,0090 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту впали - 0,2653/0,2658, котирування по євро-гривні пішли вниз - 11,2215/11,2305. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали - 1,4024/1,4026 (п'ятниця - 1,4159/1,4161). У п'ятницю Нацбанк на ринок не виходив.

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