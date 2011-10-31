Зростання ВВП України у третьому кварталі становило 6,6% - Держстат

Зростання валового внутрішнього продукту України в III кварталі 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року (у постійних цінах 2007 року) становило 6,6%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

При цьому повідомляється, що зростання ВВП у III кварталі проти III кварталу 2010 року з урахуванням сезонного чинника становило 2,2%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики України, номінальний валовий внутрішній продукт України за II квартал 2011 року становив 316,48 млрд. грн.

Зростання валового внутрішнього продукту України в II кварталі 2011 року проти показника II кварталу 2010 року (у постійних цінах 2007 року) становило 3,8%.