Столичні підприємства сфери торгівлі збільшили сплату податків на 2,5 млрд. грн.

Столичні підприємства сфери гуртової та роздрібної торгівлі у січні-вересні 2011 року збільшили сплату податків до державного бюджету майже на 2,5 млрд. грн. порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 8,4 млрд. грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ)у м.Київ, такі дані озвучила голова комісії з проведення реорганізації столичної податкової служби Ірина НОСАЧОВА.

Найбільший ріст платежів спостерігається від підприємств роздрібної торгівлі побутовими товарами. Крім того, ріст надходжень спостерігався в енергетичній галузі, де підприємства сплатили 3,6 млрд. грн., що на 42,3% більше, ніж у січні-вересні 2010 року. Серед лідерів також будівництво і транспорт.

У цілому столичні платники податків у січні-вересні перерахували до держбюджету 49,84 млрд. грн., що на 17,4 млрд. грн. більше, ніж у відповідному періоді минулого року.