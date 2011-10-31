Україну виключено з "контрольного списку" FATF

Україну 27 жовтня виключено з "контрольного списку" FATF.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА сьогодні на брифінгу.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2010 року FATF заявила, що в Україні залишаються деякі стратегічні недоліки у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.

«FATF визначила, що деякі зі стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму залишаються не усуненими. Україна повинна продовжити роботу з імплементації плану заходів для усунення цих недоліків, зокрема: 1) повністю усунути недоліки щодо криміналізації відмивання коштів і фінансування тероризму (рекомендація 1 і спеціальна рекомендація 2); 2) розробити й впровадити законодавчу базу щодо ідентифікації та заморожування терористичних активів (спеціальна рекомендація III)», – йдеться в заяві FATF «Підвищення рівня виконання міжнародних стандартів по боротьбі з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму: постійний процес удосконалення» від 25 червня 2010 року.

FATF зазначає, що в лютому 2010 року Україна зробила політичну заяву на високому рівні щодо співробітництва з FATF і MONEYVAL для усунення стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму. «З того часу Україна продемонструвала свій прогрес щодо покращення режиму боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму, включаючи ухвалення нового закону про боротьбу з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму», – зазначається в документі.

Довідка УНІАН. FATF - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням нелегальних доходів.

У Державному комітеті фінансового моніторингу ще весною 2010 року зазначали, що FATF розділяє всі світові національні системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, на умовні 4 групи. Зокрема, І група – країни, національні системи яких цілком відповідають вимогам FATF і до 2007 року Україна ще знаходилась у цій категорії. До ІІ групи належать країни, в яких існують недоліки законодавчого поля (Україна, Антигуа, Барбуда, Азербайджан, Болівія, Греція, Індонезія, Кенія, Марокко, М`янма, Непал, Нігерія, Парагвай, Катар, Демократична Соціалістична Республіка Шрі-Ланка, Судан, Сирія, Тринідад і Тобаго, Таїланд, Туреччина, Ємен.) В Держфінмоніторнгу наголошують, що за останні 2 роки Україна опустилася з І групи до II і зараз є країною з недоліками у національній системі боротьби з відмиванням брудних коштів.

До ІІІ групи належать – країни, які мають стратегічні недоліки національної системи боротьби з брудними коштами. Зокрема, це Ангола, Народна Демократична Республіка Корея, Еквадор, Ефіопія, Пакистан, Туркменістан, Сан-Томе і Прінсіпі, а до ІV групи – країни, які знаходяться під особливим режимом санкцій (Іран).