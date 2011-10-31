ДПСУ у червні 2012 року введе систему «Податковий блок» для підприємців

Державна податкова служба України (ДПСУ) у червні наступного року планує ввести електронну систему "Податковий блок" для спрощення роботи з підприємцями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, про це заявив голова ДПСУ Віталій ЗАХАРЧЕНКО.

"Впровадження системи "Податковий блок" планується вже в червні 2012 року. Ця система - черговий крок перетворення податкової служби з фіскального органу в сервісну службу, яка орієнтована на платника податків. Переконаний, що це нововведення стане для кожного підприємця ефективним інструментом ведення власного, а головне успішного бізнесу", - сказав В. ЗАХАРЧЕНКО.

За його словами, нова система складатиметься з чотирьох сегментів операційної діяльності податкової служби: реєстрації платників податків, обробки податкової звітності і платежів, обліку платежів і податкового аудиту у вигляді модернізованих процедур (форм).

Так, електронна підсистема "Реєстрація платників" податків повинна спростити процедуру реєстрації платників податків на базі електронного обміну інформацією з іншими органами державної виконавчої влади. Ця підсистема дозволить уніфікувати дані як про суб'єктів оподаткування (платників податків), так і об'єктах оподаткування.

Підсистема "Обробка податкової звітності і платежів" (у використанні технології сканування) повинна забезпечити оперативність і точність введення і обробки даних податкової звітності в режимі реального часу. Ця підсистема зробить неможливим допущення помилок платником податків. Крім того, платник зможе переглядати інформацію про стан його розрахунків з бюджетом і здійснювати сплату податків і зборів. Крім того, цей сервіс дозволить відправляти в ДПСУ скарги, листи, заяви (на реєстрацію платником окремих видів податків на отримання довідок, оригіналів документів і т. д.).

Що стосується підсистеми обліку платежів, то податкова служба планує впровадити систему сплати податків - єдиного рахунку. Так, усі свої грошові зобов'язання платники платитимуть на один рахунок. Це дозволить платникові податків одним платіжним дорученням сплатити грошові зобов'язання по усіх податках і зборах, які обов'язкові до сплати, і стовідсотково зроблять неможливою помилки при перерахуванні коштів.

Четверта підсистема, "Податковий аудит" дасть можливість податківцям виявляти тих, хто мінімізує свої податкові зобов'язання. Зокрема, для функціонування цієї підсистеми була розроблена ризикоорієнтована система адміністрування податків. Передбачається невтручання податкової служби в підприємницьку діяльність добросовісних платників податків. Їх позбавлять від виїзних перевірок.