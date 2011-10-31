У податковій Дніпропетровської області планують скоротити майже 12% співробітників

Під час реорганізації Державної податкової служби України Дніпропетровській області планують скоротити майже 12% співробітників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час представлення голови комісії з проведення реорганізації ДПСУ у Дніпропетровській області Вадима КУСЛІЯ повідомив заступник голови ДПСУ України Олександр КЛИМЕНКО.

За його словами, після реформування число податкових інспекцій в регіоні скоротиться з 28 до 20, а кількість співробітників - з 4644 до 4100.

Дніпропетровський обласний апарат ДПСУ буде зменшений на 20%, районні і міські підрозділи податкової - на 10%.

"Головним завданням реорганізації є підвищення якості обслуговування платників податків. Територіальні підрозділи, які безпосередньо працюють з платниками, будуть скорочені мінімально", - сказав О. КЛИМЕНКО.

37-річний В. КУСЛІЙ раніше обіймав посаду голови Житомирської державної податкової адміністрації.

З квітня 2010 р. ДПСУ у Дніпропетровській області очолював 45-річний Сергій ШИНКАРЕНКО, який 26 жовтня приступив до обов'язків голови комісії з проведення реорганізації ДПСУ в Житомирській області.