Україну виключено з "контрольного списку" FATF - Акімова

Україну 27 жовтня виключили з "контрольного списку" FATF.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА сьогодні на брифінгу.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2010 року FATF заявив, що в Україні залишаються деякі стратегічні недоліки у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.

"FATF визначила, що деякі із стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму залишаються не усуненими. Україна повинна продовжити роботу з імплементації плану заходів для усунення цих недоліків, у тому числі: 1) повністю усунути недоліки щодо криміналізації відмивання коштів і фінансування тероризму (рекомендація 1 і спеціальна рекомендація 2); 2) розробити і впровадити законодавчу базу щодо ідентифікації і заморожування терористичних активів (спеціальна рекомендація III)», – сказано в заяві FATF. "Підвищення рівня виконання міжнародних стандартів з боротьби з відмивання коштів і фінансуванням тероризму: постійний процес удосконалення" від 25 червня 2010 року.

FATF зазначає, що в лютому 2010 року Україна зробила політичну заяву на високому рівні щодо співпраці з FATF і MONEYVAL для усунення стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму. "З того часу Україна продемонструвала свій прогрес щодо поліпшення режиму боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму, включаючи ухвалення нового закону про боротьбу з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму", - сказано у документі.

Довідка УНІАН. FATF - Міжнародна організація з боротьби з відмиванням нелегальних прибутків.