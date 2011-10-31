Інфляція в єврозоні у жовтні становитиме 3%

Брюссель. За попередніми даними, у жовтні 2011 року річна інфляція (жовтень до жовтня) в зоні євро становитиме 3,0%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У вересні 2010 року річна інфляція становила в єврозоні 3,0%, у всіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – 3,3%.

До зони євро з січня 2011 року входить 17 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр, Словаччина і Естонія.