Міжбанк: закриття торгів - 8,0030/8,0080 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0040/8,0090, на 12:00 ціни знизилися до 8,0035/8,0065. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,0030/8,0080 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2653/58, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2655/59. На момент закриття торгів ціни досягли рівня 0,2656/60. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,0900 (+0,2250).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3970/1,4170. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,2215/11,2305, на 12:00 ціни пішли донизу 11,2015/11,2095. На момент закриття торгів цінові показники по EUR/UAH становили 11,1895/11,2005.