«ПриватБанк» скоротив чистий прибуток на 1,3% - до 979,718 млн. грн.

ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) у січні-вересні 2011 року, порівняно з відповідним періодом 2010 року, скоротило чистий прибуток на 1,3% - до 979,718 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому в газеті «Урядовий кур`єр» від 28 жовтня 2011 року.

Активи банку за вказаний період збільшилися на 25%, і на 1 жовтня 2011 року склали 141,363 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - на 21,4%, до 123,697 млрд. грн., зобов`язання - на 23%, до 125,075 млрд. грн., статутний капітал - на 53%, до 13,545 млрд. грн., власний капітал - на 37%, до 162,883 млрд. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) засновано в 1992 році, на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

Станом на 1 жовтня 2011 року, Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ і Геннадій БОГОЛЮБОВ володіли по 33,7545% акцій «ПриватБанку», кіпрська Triantal Investments Ltd. - 24,98%.