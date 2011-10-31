Акціонери банку «Хрещатик» вирішили збільшити статутний капітал на 13,72%

Сьогодні на загальних зборах акціонерів банку «Хрещатик» було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу на 13,72%, або майже на 100 млн. грн. - до 828,83 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, збільшення статутного капіталу здійснюється за рахунок додаткових внесків шляхом закритого (приватного) розміщення випуску акцій. Емісію акцій банку планують провести з 29 грудня п. р. по 18 січня 2012 включно. Акції будуть розміщені серед існуючих акціонерів.

Довідка УНІАН. КБ «Хрещатик» зареєстровано у травні 1993 року і на сьогоднішній день входить до групи великих банків України.

Активи банку на 1 жовтня 2011 р. склали 7,318 млрд. грн., зобов`язання - 6,736 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 4,44 млрд. грн., власний капітал - 581,223 млн. грн.

Розмір статутного капіталу банку в січні-вересні 2011 року не змінився і на 1 жовтня становив 728,861 млн. грн.

Банк «Хрещатик» в січні-вересні зменшив чистий прибуток проти показника аналогічного періоду 2010 року в 9 разів - до 0,6 млн. грн.

На 1 жовтня 2011 акціонерами банку «Хрещатик» є: ТОВ «КФ «Укрфінком», пряма участь - 37,3522%, Головне фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради, пряма участь - 24,7294%, ТОВ «Маркет Інвест Груп» , пряма участь - 24,9796%.