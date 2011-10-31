Уряд додатково виділив 368 млн. грн. на зарплати бюджетникам у регіонах
До місцевих бюджетів додатково буде спрямовано 368 млн. 820,6 тис. грн.
Як повідомляє Урядовий портал, відповідну постанову сьогодні ухвалив Кабінет міністрів.
Уряд виділив кошти для забезпечення соціально-захищених видатків місцевих бюджетів. Гроші буде направлено на оплату праці працівників бюджетних установ для недопущення будь-якої заборгованості з цих виплат.
Зокрема, кошти будуть витрачені на заробітну плату освітянам, лікарям, працівникам сфери культури, іншим категоріям бюджетників.
Додаткові дотації вирівнювання з держбюджету отримають більшість обласних бюджетів. Серед найбільших фінансових вливань кошти для Івано-Франківської області - 31,3 млн. грн., Львівської – 32,7 млн. грн., Сумської - 24,8 млн. грн., Чернігівської - 122,9 млн. грн.