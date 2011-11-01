Вашингтон припиняє фінансування ЮНЕСКО. Головна причина - Палестина...

США припиняють фінансування ЮНЕСКО після того, як Палестина стала членом цієї організації.

Про це заявила офіційний представник Держдепартаменту Вікторія НУЛАНД, передає РІА «Новости».

"США не проводитимуть черговий платіж у розмірі 60 млн. дол. зі сплати внесків на адресу ЮНЕСКО... Голосування членів організації щодо Палестини є передчасним, воно завдає шкоди нашим спільним цілям із досягнення миру на Близькому Сході, ми шкодуємо про це", - сказала В.НУЛАНД на брифінгу.

США повинні були перерахувати ЮНЕСКО 60 млн. дол. до кінця листопада.

Про можливість припинення фінансування раніше заявляла держсекретар США Хіларі КЛІНТОН.

Бюджет ЮНЕСКО затверджується кожні два роки на генеральній конференції, він складається з внесків держав-членів. Шкала розміру внесків складається за тими ж принципами, що й шкала для держав-членів ООН. Бюджет ЮНЕСКО на 2010-2011 роки затверджено в обсязі 653 млн. дол. За рахунок США формується 22% бюджету організації. Японія вносить 12,5%, Німеччина - 8,0%, Велика Британія - 6,6%, Франція - 6,1%.