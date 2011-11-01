Державний борг Білорусі у жовтні збільшився на 9,2%

Мінськ. Державний борг Білорусі на 1 жовтня 2011 року становить 83,967 трлн. білоруських рублів, що на 9,2% більше, ніж на 1 вересня.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів Білорусі.

«Внутрішній держборг досяг 16,939 трлн. білоруських рублів, збільшився на 9,1% за вересень. Зовнішній борг в еквіваленті національної валюти становить 67,028 трлн. білоруських рублів, збільшився на 9,2% за вересень», – сказано в повідомленні прес-служби.

За даними Мінфіну РБ, борг, гарантований центральним урядом, становить на 1 жовтня 15,39 трлн. білоруських рублів – зростання на 10,5%, зокрема внутрішній - 12,119 трлн. білоруських рублів, зовнішній – 3,271 трлн. білоруських рублів.