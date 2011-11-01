Сьогодні євро може опуститися до позначки 1,3750 - експерт

На світових торгах у вівторок, 1 листопада, євро може опуститися ще нижче - піти до позначки 1,3750 на тлі відсутності зрозумілостей у питанні фінансування Європейського фонду фінансової стабільності, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як зазначають аналітики, у парі з американським доларом ієна, швидше за все, продовжить рух у рамках діапазону 78,00-78,50. Проте, у разі відходу цієї пари нижче позначки 77,50, варто чекати чергових інтервенцій з боку ЦБ Японії.

Британський фунт і швейцарський франк продовжать дешевшати по відношенню до американського долара до 1,6000 і 0,8820, відповідно.