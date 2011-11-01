Новий порядок обміну валют не вплинув на довіру українців до банків – Дубілет

"Паспортизація" обміну валют не вплинула на довіру українців до банківської системи, заявив агентству УНІАН голова правління "Приватбанку" Олександр ДУБІЛЕТ, коментуючи заяву керівництва Асоціації українських банків.

"Коментарі АУБ про те, що новий порядок обміну валют може мати негативний вплив на ставлення українців до банків, є невиправданим згущуванням фарб. Якщо вимірювати довіру українців, наприклад, кількістю депозитів, які оформляють, то ми бачимо, що за останні два місяці депозитний портфель продовжує упевнений ріст", - сказав О.ДУБІЛЕТ.

За його словами, на жаль, сьогодні позиція керівництва Асоціації українських банків з найважливіших питань розвитку банківської системи не зважає на думку ключових гравців ринку і є, швидше, особистою точкою зору президента АУБ (Олександра СУГОНЯКО), аніж віддзеркаленням реальної ситуації.

"Я не згоден з такою оцінкою АУБ ситуації у банківському секторі. Швидше за все, вона продиктована відстоюванням інтересів невеликої групи банків, які займалися в основному готівковими валютообмінними операціями, - сказав О.ДУБІЛЕТ. - Частка таких банків на ринку нікчемна, а подібні заяви примушують нас замислитися про ефективність членства в асоціації. Що ж до ідентифікації клієнтів під час банківських операцій з великими сумами, то виконання цієї вимоги допомогло Україні вийти з "чорного списку" FATF, а це для економіки країни дуже важливо".

Нагадаємо, що на прес-конференції 25 жовтня президент АУБ О.СУГОНЯКО заявив, що "головним результатом паспортизації обміну валют стало падіння довіри українців до банківської системи". Ця заява викликала критику як з боку найбільших банків з вітчизняним та іноземним капіталом, так і НБУ.