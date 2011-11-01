Податківці Дніпропетровської області вивели «з тіні» 7,5 тис. найманих працівників

Податківці Дніпропетровської області з початку року вивели "з тіні" понад 7,5 тис. найманих робітників, відіслали громадянам понад 2 тис. повідомлень про необхідність декларування прибутків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ), про це заявив заступник голови відомства Олександр КЛИМЕНКО під час робочої наради в Дніпропетровській області.

"Така робота вимагає значних зусиль, але при цьому бюджетна віддача відносно невелика. Проте тут результат вимірюється не грошима, а кількістю громадян, яких ми навчимо жити згідно із законом і яким надамо право на захист закону", - сказав О.КЛИМЕНКО.

Крім того, за результатами вжитих заходів в органи Держподатслужби подали декларації про отримані прибутку понад 150 осіб, виплачено більше 60 тис. грн. податку на прибутки фізичних осіб.

У цілому, підприємства Дніпропетровської області в січні-вересні 2011 року перерахували до бюджету 15,2 млрд. грн. платежів, що складає 11,3% від загального об'єму платежів.

Регіон займає перше місце в Україні з мобілізації податку на прибуток підприємств (26%) і третє - з податку на додану вартість (7,5%).

Проте, на думку О.КЛИМЕНКА, у регіоні є значні резерви бази, у тому числі за рахунок поліпшення роботи з підприємствами групи ризику.

"У регіоні є значні резерви, використання яких значно підвищить рівень надходжень до бюджету. Серед них - безкомпромісна боротьба з тіньовою економікою. Ми налаштовані на партнерство з платниками податків, проте, на аферистів такі стосунки не поширюються. Тому особлива увага повинна приділятися відпрацюванню підприємств тіньового сектора", - підкреслив О.КЛИМЕНКО.