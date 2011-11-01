Ріст ВВП України у 2012 році планують на рівні 1,5 трлн. грн. - Янукович

У 2012 році планується ріст ВВП України на рівні 1,5 трлн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, виступаючи на міжнародних муніципальних слуханнях "Розвиток належного управління на місцевому і регіональному рівнях" сьогодні в Києві.

"Півтора роки тому ВВП був на рівні близько 1 трильйона, зараз ми вже на 2012 рік плануємо 1,5 трлн"., - сказав В. ЯНУКОВИЧ.