Надходження податків у місцеві бюджети Харківської області виросли на 18%

У Харківській області за січень-жовтень 2011 р., порівняно з аналогічним періодом 2010 року податкові надходження до місцевих бюджетів збільшилися на 17,8% (на 546,4 млн. грн.) і склали 3,6 млрд. грн.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в прес-службі Державної податкової служби в Харківській області, розрахункова база ДПСУ виконана на 109%, додатково надійшло 298,5 млн. грн.

В цілому ДПСУ в Харківській області за січень-жовтень 2011 р. забезпечила збір 14,9 млрд. грн. платежів до бюджетів усіх рівнів. Розрахункова база виконана на 104%, додатково надійшло 573,8 млн. грн.

У тому числі до Державного бюджету за 10 місяців зібрано 11,3 млрд. грн. платежів, з яких 11,2 млрд. грн., - до загального фонду Державного бюджету (на 1,6 млрд. грн. більше від січня-жовтня 2010 р.). Розрахункова база з надходження платежів до загального фонду виконана на 102,8%.

Також повідомляють, що у Харківській області за жовтень 2011 р. зібрано 1,5 млрд. грн. платежів до бюджетів усіх рівнів, розрахункова база ДПС України виконана на 102,4%, додатково надійшло 35,2 млн. грн. Надходження до місцевого бюджету у жовтні 2011 р. порівняно з аналогічним періодом 2010 р. збільшилися на 17,5% (на 56,6 млн. грн.) і склали 380,4 млн. грн. Розрахункова база ДПС України виконана на 109,3%, додатково надійшло 32,4 млн. грн.