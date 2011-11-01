Королевська: положення НБУ про фінансовий моніторинг клієнтів банків суперечать закону

Народний депутат України (фракція БЮТ - "Батьківщина") глава Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики Наталія КОРОЛЕВСЬКА зареєструвала проект постанови "Про деякі заходи з запобігання збору зайвої інформації суб'єктами первинного фінансового моніторингу".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі депутатата.

Згідно з проектом, Верховна Рада рекомендує Національному банку України привести норми Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління НБУ від 14.05.2003 № 189 (у редакції постанови Правління НБУ від 31.01.2011 № 22), у відповідність із Законом України "Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму". Йдеться про перелік інформації, яку повинні надавати суб'єктам первинного фінансового моніторингу їх клієнти.

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, "сьогодні кожна людина, яка вирішила мати справу з банківською структурою, спочатку стає об'єктом пильної уваги, ніби не заслуговує довіри. Вимоги Постанови НБУ №22 вивертають навиворіт сам принцип фінансового моніторингу і служать тільки одній меті - побудові в Україні поліцейської держави. У той величезний перелік питань про таємницю клієнта банку залишилося тільки включити питання про те, де був його прадідусь у 1917 році. І ніхто не може гарантувати, що зібрана інформація не буде використана третіми особами на шкоду клієнтові. Адже механізмів захисту від цього просто не існує".

Глава Комітету Верховної Ради зазначила, що це розпорядження суперечить Статті 32 Конституції України, яка забороняє збір, зберігання, використання і поширення інформації про особу без її згоди, окрім випадків, передбачених законом.

"Наш проект постанови містить звернення до Комітету ВР з питань фінансів, банківської діяльності, податкової і митної політики впродовж місяця з моменту набуття чинності його підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України проект відповідного Закону України, що передбачає вичерпний перелік документів і інформації для первинного фінансового моніторингу. Прихід українця у банк не повинен перетворюватися на явку з повинною!", - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

У прес-службі нагадують, що Правлінням Національного банку України 31 січня 2011 року прийнята постанова №22 "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу" (далі - постанова НБУ №22), якою вказане Положення від 14.05.2003 №189 викладено у новій редакції. Постанова НБУ № 22 набуло чинності 22 квітня 2011 року.

В останні дні банки України активізували дії з виконання вказаної постанови в частині збору інформації про вкладників, оскільки термін такого завдання збігає 22 жовтня 2011 року.

Згідно з постановою НБУ №22, кожен клієнт комерційного банку зобов'язаний заповнювати спеціальну анкету, у якій, окрім іншого, вказуються паспортні дані, ідентифікаційний номер, місце роботи, посада, контактний телефон і адреса електронної пошти. Має бути оцінена репутація і рівень ризиків під час проведення фінансових операцій клієнта. Вказуються послуги, якими він користується, номери усіх рахунків в інших банках, приналежність до "публічних діячів або пов'язаних з ними осіб".

Також клієнт зобов'язаний розкрити інформацію про своє рухоме і нерухоме майно, рахунки в цінних паперах, спрогнозувати об'єм операцій по рахунках і вказати джерела походження прибутків.

Ідентифікація юридичних осіб, резидентів і нерезидентів, повинна містити повну інформацію про господарську і фінансову діяльність, яку вони проводять, з вказанням осіб, які мають доступ до майна підприємств.