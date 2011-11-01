НБУ посилить правила споживкредитування

Кабінет міністрів України затвердив план заходів із запобігання негативного сальдо зовнішньої торгівлі і, зокрема, доручив Національному банку України (за згодою) посилити вимоги щодо надання фінансовими установами споживчих кредитів з урахуванням платоспроможності позичальника - фізичної особи.

Про це йдеться в плані заходів з подолання негативного сальдо в зовнішній торгівлі, затвердженому розпорядженням уряду від 26 жовтня 2011 року № 1074-р, опублікованому сьогодні на урядовому порталі.

Також Кабмін доручив Міністерству фінансів, Міністерству економічного розвитку і торгівлі України і Нацбанку (за згодою) до грудня 2011 р. спрямувати кредитні кошти із галузі споживчого кредитування у сферу виробництва (компенсація процентних ставок за кредитами, які спрямовані на розвиток або організацію виробництва).

Крім того, НБУ доручено зберігати обсяги міжнародних валютних резервів на рівні, достатньому для забезпечення стабільності валютного курсу, шляхом проведення валютних інтервенцій, також удосконалити інструменти хеджування валютних ризиків шляхом створення умов для форвардних валютних операцій.