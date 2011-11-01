Міжбанк: закриття торгів - 8,0110/8,0190 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0040/8,0080, до 12:00 ціни зросли до 8,0090/8,0130. На час закриття торгів цінові рівні досягли максимуму - 8,0110/8,0190 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2605/0,2609, до 12:00 ціни підвищилися до 0,2608/0,2612. На час закриття торгів ціни повернулися до рівня 0,2605/0,2609.

У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,7845 (+0,6945).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3727/1,3729, а до 15:00 впали до 1,3633/1,3635.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,9765/10,9895, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,9920/11,0015. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH впали до 10,9645/10,9790.