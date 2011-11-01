НБУ домовився про можливість розрахунків за російський газ у рублях

Національний банк України домовився про можливість здійснення розрахунків за спожитий Україною газ у рублях.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Цієї домовленості було досягнуто 26 жовтня п.р. у Росії в ході зустрічі голови Національного банку України Сергія АРБУЗОВА з виконуючим обов`язки міністра фінансів Російської Федерації Антоном СІЛУАНОВИМ, керівництвом Центрального банку Російської Федерації і ВАТ «Газпром».

В НБУ зазначили, що досягнуті домовленості дають українській стороні можливість маневру при здійсненні платежів з оплати товарів імпорту, зокрема природного газу, а також уможливлять уникати коливань на валютному ринку в разі здійснення платежів із суб`єктами Російської Федерації.

Нацбанк України планує і надалі проводити роботу щодо валютної диверсифікації в розрахунках з основними торговими партнерами України, як країнами - членами Європейського Союзу, так і Російською Федерацією, Китаєм та іншими.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2008 року російський газовий концерн "Газпром" заявив про плани з 2009 року в розрахунках з деякими своїми контрагентами перейти на рублі.

В Україні питання про можливість взаємних розрахунків з Росією в рублях в торгово-економічній співпраці розглядається з 2010 року.