Сьогодні за участі Януковича відбудеться засідання Кабміну. Будуть кадрові зміни?

У середу, 2 листопада, під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА відбудеться розширене засідання Кабінету міністрів України з Комітетом з економічних реформ.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Нагадаємо, 1 листопада глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН на питання, чи слід очікувати після розширеного засідання Кабінету міністрів за участю В.ЯНУКОВИЧА кадрових змін, відповів: «Президент працює над цим».

Він відмовився називати конкретні прізвища, сказавши, що найближчим часом це буде відомо.

Крім того, С.ЛЬОВОЧКІН зазначив, що найближчим часом буде визначена кандидатура прем’єр-міністра Криму.

Говорячи про засідання Кабміну, заплановане на середу, С.ЛЬОВОЧКІН зауважив, що на ньому планується підвести підсумки за всіма напрямками економічних реформ. Глава Адміністрації Президента нагадав, що на сьогодні таких напрямів 21.

За його словами, на засіданні уряду планується подивитися, у якому напрямку що зроблено, де потрібно підсилення, щоб до кінця року були виконані усі завдання, поставлені Президентом.