Афіни можуть спровокувати хаос у ЄС - голова Світового банку

Голова Світового банку Роберт ЗЕЛІК у вівторок попередив, що рішення Греції провести референдум щодо угоди з Євросоюзом викличе хаос у спробах Європи вирішити боргову кризу, передає «Бі-бі-сі».

«Якщо (угода з ЄС) пройде (на референдумі), це може бути позитивним сигналом для людей. Якщо провалиться - буде безлад», - заявив Р.ЗЕЛІК.

Прем`єр-міністр Греції Георгіос ПАПАНДРЕУ на запрошення французького президента візьме участь у саміті G20 цього тижня в Канні, де обговорить свою пропозицію про референдум з іншими європейськими лідерами, які вже висловили занепокоєння з цього приводу.

Нагадаємо, у вівторок прем`єр-міністр Греції Г.ПАПАНДРЕУ оголосив про проведення референдуму про пакет допомоги Греції. Пакет, вже схвалений самітом ЄС, включає списання майже половини з 360 млрд. євро держборгу і виділення країні нових кредитів в обмін на жорсткі заходи бюджетної економії і скорочення робочих місць в держсекторі.

Уряд Греції погодився на цей план, але населення і опозиція виступають проти.

Про те, що референдум загрожує стабільності єврозони вже заявляло агентство Fitch.