В Україні створять групу високого рівня. Другий виток кризи практично вже «на порозі»

В Україні буде створено групу високого рівня, яка відстежуватиме ситуацію на фінансових світових ринках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ повідомив сьогодні на розширеному засіданні Кабінету міністрів і Комітету економічних реформ.

Він підкреслив, що створення такої групи необхідно, оскільки, за прогнозом експертів, другий виток економічної кризи у світі практично вже «на порозі».

В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що домовленість про створення такої групи було досягнуто на рівні вищого керівництва країни.

«Ми домовилися, що ми створюємо групу високого рівня фахівців, експертів, яка у режимі он-лайн відстежуватиме ситуацію на світових фінансових ринках і в цілому все, що відбувається зараз у світі», - сказав Президент.

При цьому він підкреслив, що Україна останні півтора роки уважно стежила за розвитком фінансово-економічної ситуації у світі.

«Тільки ми, як мовиться, ніякої паніки не піднімали, і зараз не хочемо піднімати. Нікого ми не лякали і не лякатимемо. Ми розуміємо, що весь світ перебуває в такому напруженому стані», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.