Тиск на євро на торгах в середу збережеться - експерт

Тиск на євро на торгах в середу збережеться, підтримкою для євровалюти, за прогнозами аналітиків FOREX CLUB в Україні, виступить рівень 1,3550, опором - 1,3800.

Як відзначають аналітики, фунт може також продовжити рух вниз до позначки 1,5850, зростання буде обмежене рівнем 1,6000. Долар/ієна, швидше за все, продовжить торгуватися в рамках 78,00-78,50. Для пари долар/франк найбільш актуальним буде діапазон 0,8800-0,8950.

Деяку підтримку євровалюті, а також іншим більш прибутковим активам, можуть надати новини зі США. У тому випадку, якщо дані щодо зміни кількості зайнятих від ADP продемонструють позитивну динаміку, до учасників ринку може знову повернутися бажання ризикувати. Однак найбільш очікуваною подією середи, безумовно, стане публікація рішення з процентних ставок Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC) і виступ на прес-конференції глави ФРС Бена Бернанке.

Крім Сполучених Штатів дані щодо зайнятості будуть публікуватися в Німеччині та Нової Зеландії. У випадку з другою, очікується скорочення кількості безробітних, що повинно допомогти валюті Нової Зеландії перервати майже тижневе зниження проти американського долара, відзначають аналітики FOREX CLUB в Україні.