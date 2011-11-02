Торги доларом на міжбанку відкрилися котируваннями 8,0170/8,0240 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,0170/8,0240 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту підвищилися до 0,2619/0,2624, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 11,0505/11,0620. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися – 1,3774/1,3776 (вівторок - 1,3727/29). У вівторок, 1 листопада, Нацбанк на ринок не виходив.

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