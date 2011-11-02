Податкова міліція у жовтні вилучила з незаконного обігу понад 8,5 млн. грн. валюти

Податкова міліція к жовтні вилучила з незаконного обігу понад 8,5 млн. грн. валюти, задокументовано більш як 500 порушень у сфері фінансових послуг.

Про це УНІАН повідомили к прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ) з посиланням на матеріали Головного управління податкової міліції.

Повідомляється, що податкова міліція також вживає заходів щодо попередження незаконного виведення валюти за кордон За наслідками аналізу заявок суб`єктів господарювання на придбання валютних цінностей встановлено, що низка банківських установ продали валюту так званим «ризиковим» підприємствам на суму понад 10 млрд. грн.

Наприклад, к Києві одне з підприємств придбало валюту на суму понад 450 млн. грн.

Фахівцями податкової міліції встановлено, що ця фірма відсутня за місцем реєстрації. Її місцезнаходження зараз встановлюється.

Зараз за даними фактами проводяться подальші перевірки і вирішується питання про притягнення зловмисників до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Довідка УНІАН. Нацбанк постановою № 278 зобов`язав банки з 23 вересня 2011 року здійснювати валютно-обмінні операції з фізичними особами на суму до 50 тис. грн. при пред`явленні документа, який засвідчує особу. При проведенні операцій понад зазначену суму працівник банку також має зафіксувати серію і номер паспорта (іншого документа, який засвідчує особу), дату видачі і орган, який його видав, місце проживання (реєстрації), ідентифікаційний номер особи (за наявності).