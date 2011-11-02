Продовжена дія тимчасових адміністрацій в «Інпромбанку» і банку «Столиця»

Національний банк України постановою № 381 від 1 листопада п. р. продовжив роботу тимчасової адміністрації в ПАТ «Інпромбанк» до 29 грудня 2011 року.

Про це йдеться у повідомленні НБУ, переданому агентству УНІАН.

Також повідомляється, що Сергія БОГАТИРЬОВА звільнено від виконання обов`язків тимчасового адміністратора банку на підставі поданої заяви.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України своєю постановою № 173 від 1 червня п.р. ввів тимчасову адміністрацію в ПАТ «Інноваційно-промисловий банк» на три місяці - з 2 червня до 1 вересня 2011 року.

Тимчасовим адміністратором "Інпромбанкк" було призначено незалежного експерта Сергія БОГАТИРЬОВА.

Постановою № 304 від 1 вересня п.р. НБУ продовжив роботу тимчасової адміністрації в ПАТ «Інпромбанк» до 1 листопада 2011 року.

Довідка УНІАН. «Інпромбанк» (м. Харків) засновано в 1993 році.

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Національний банк України своєю постановою № 378 від 31 жовтня п.р. продовжив дію тимчасової адміністрації в ПАТ «Банк «Столиця» на два місяці - до 29 грудня 2011 року. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Згідно з повідомленням, також продовжені повноваження тимчасового адміністратора банку Євгена КУНО.

Довідка УНІАН. Банк «Столиця» засновано у 2004 році.

З 20 липня 2009 року Національний банк увів тимчасову адміністрацію в ПАТ «Банк «Столиця» терміном на 1 рік. Також було введено мораторій на задоволення вимог кредиторів банку терміном на 6 місяців – з 20 липня 2009 року до 19 січня 2010 року.

19 липня 2010 року НБУ вивів тимчасову адміністрацію з ПАТ «Банк «Столиця»

31 січня 2011 року НБУ знову ввів тимчасову адміністрацію в ПАТ «Банк «Столиця» терміном на три місяці – з 31 січня до 30 квітня 2011 року. Пізніше НБУ продовжив роботу тимчасової адміністрації до 31 липня.

28 липня НБУ продовжив дію тимчасової адміністрації в ПАТ «Банк «Столиця» на три місяці – з 31 липня до 31 жовтня 2011 року.

На 1 квітня 2011 року 97,2422% акцій банку "Столиця" володів Валентин ІСАК (2,7578% – опосередковано).