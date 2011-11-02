Дефіцит держбюджету за 10 місяців склав 11,9 млрд. грн. - у 5 разів менше, ніж минулого року

Дефіцит Державного бюджету України за підсумками січня-жовтня становив 11,9 млрд. грн., що майже у п`ять разів менше за показник за аналогічний період 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО, виступаючи на розширеному засіданні Кабінету міністрів і Комітету економічних реформ.

«Дефіцит Державного бюджету за 10 місяців поточного року становив 11,9 млрд. грн., що майже к п`ять разів менше відповідного періоду минулого року», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.

Нагадаємо, дефіцит держбюджету у січні-жовтні 2010 р. становив 56,579 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Законом України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» (з поправками) передбачено граничний обсяг дефіциту державного бюджету – 35,343 млрд. грн.